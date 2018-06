La librairie de la Coupe du monde : notre sélection de bouquins pour vous accompagner pendant le Mondial

Le plus ludique : "On refait la Coupe du Monde", de Xavier Barret

Paru chez Solar Éditions (14,90€)





Pour la première fois de l'histoire, l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) va être introduite dans une Coupe du monde. De l'agression d'Harald Schumacher sur Patrick Battiston en 82 à Séville au but de la "main de Dieu" de Diego Maradona en 86 à Mexico, Xavier Barret, passé par France Football et L'Équipe, revient sur 50 actions qui ont fait l'histoire du Mondial. Avec l'aide de Joël Quiniou, ancien arbitre international et auteur de la préface de "On refait la Coupe du monde", le journaliste de 52 ans décortique ces faits de jeu, répartis en catégories, et cherche à savoir si la vidéo aurait pu y changer quelque chose... sans toutefois refaire l'histoire.