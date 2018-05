Coupe du Monde 2018 : la panoplie chic et branchée pour supporter les Bleus

Le maillot de foot, c'est certainement LE produit phare du supporter lambda. La Fédération Française de Football et son équipementier, Nike, ont dévoilé en mars dernier les deux tenues de l’Équipe de France pour la Coupe du Monde 2018 en Russie. Si les traditionnelles couleurs tricolores ont été respectées, le design, lui, a été entièrement repensé au point de rendre les maillots plus légers et mieux ventilés.





Mais pour être honnête, la tenue qui a retenu notre attention n'est pas celui que les joueurs porteront lors des rencontres officielles, mais bien celui de l'entraînement ! Une marinière qui n'est pas sans rappeler celle déjà arborée quelques années plus tôt, en 2011. Portée - de manière plus chic - sous une veste de costume, messieurs, le tour est joué ! On a eu beau chercher sur le site de la marque, nous ne sommes parvenus à trouver la déclinaison pour la gente féminine.