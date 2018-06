Coupe du monde 2018 : la Russie s'est prise au jeu

Bien que le ballon rond ne soit pas le sport numéro un en Russie, l'ambiance y est formidable à l'occasion de la Coupe du monde 2018. Très vite, les Russes se sont pris au jeu, au contact des autres supporters. Endormi depuis très longtemps dans le pays, le football s'est réveillé en musique dans sa capitale et gagne du terrain partout. Les matchs sont retransmis dans les restaurants ainsi que sur les terrasses des cafés et une vuvuzela géante de neuf mètres de long a été installée dans un parc municipal.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 25/06/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 25 juin 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.