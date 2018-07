Coupe du monde 2018 : la séance de rattrapage du 2 juillet

Andreas Granqvist, capitaine de la Suède n'est pas certain d'être frais et dispos sur le terrain demain, face à la Suisse. Une petite grippe ? Un vilain rhume ? Non. En fait, sa femme est sur le point d'accoucher : le terme de sa grossesse est pour demain. "Rien de nouveau pour l'instant. On va devoir attendre et voir ce qui se passe", a commenté le défenseur en conférence de presse, ce lundi. Mais il est quand même rassurant avec ses fans : "Je suis complètement concentré sur mon match et ma femme est très forte". C'est quand même plus sympa que d'être sur le banc après une rupture des croisés.





