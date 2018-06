Coupe du monde 2018 : la séance de rattrapage du 23 juin

Aussi présent en conférence de presse, Sidibé s’est exprimé sur sa concurrence avec Benjamin Pavard et comment il a vécu le fait de voir les deux premiers matches des Bleus sur le banc de touche. "Oui, je ressens un peu de frustration, parce que j’avais joué la plupart des matchs avant le Mondial, mais ça reste un rêve pour moi d’être là. Alors je me rabaisse (sic) pour le collectif. Et je veux montrer au coach que je mérite ma place", a lâché calmement l’intéressé. Il s’est aussi montré rassurant sur l’état de son genou qui avait un peu gonflé après le dernier match amical des Bleus face aux États-Unis (1-1). "Je ne suis pas à 100%, mais à 1000%", a affirmé le Monégasque.

>> SIDIBÉ COMPTE BIEN GAGNER SON MATCH CONTRE BENJAMIN PAVARD