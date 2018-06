Coupe du monde 2018 : la séance de rattrapage du 27 juin

Même sans avoir suivi dans le détail les matches de la journée, vous n’avez pas pu passer à côté de cette information : l’Allemagne, championne du monde en titre, est éliminée de cette Coupe du monde 2018. La Mannschaft a perdu 2 buts à 0 face à la Corée du Sud, et a laissé le Mexique et la Suède se qualifier. Dans les autres matches du jour entre les membres du groupe E, le Brésil (après sa victoire 2-0 face à la Serbie) et la Suisse (après son nul 2-2 face au Costa Rica) se qualifient pour la suite de la compétition. En huitièmes de finale, le Brésil affrontera le Mexique, et la Suède sera opposée à la Suisse.