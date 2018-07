Coupe du monde 2018 : la séance de rattrapage du 8 juillet

Les petites déclarations données en conférence de presse. Côté belge, Nacer Chadli a encensé Kylian Mbappé. "Ce qu'il fait à son âge, je n'ai jamais vu ça, à part Lionel Messi", a affirmé le milieu de la Belgique. "Tout le monde parle de Mbappé en ce moment, il fait un gros tournoi et avec sa qualité il peut changer le scénario d'un match", a-t-il poursuivi. Pour Eden Hazard, la chance de l'équipe de France est entre autres d'avoir N'golo Kanté. "Pour jouer toute l'année avec N'Golo, c'est le meilleur joueur du monde à son poste (...) Quand il est au top, tu as 95 % de chances de gagner le match", a lâché Hazard dans un entretien accordé à beIN Sports.





Côté Bleu, c'est Olivier Giroud qui s'est collé à l'exercice, ce dimanche matin. Forcément interrogé sur Thierry Henry, l'attaquant a un peu taquiné l'ancienne star du foot français. "Mon boulot est d'être bon sur le terrain, de représenter au mieux l'équipe de France, la faire avancer, gagner, et bien sûr je serais fier de pouvoir montrer à Titi qu'il a choisi le mauvais camp", a dit Giroud en conférence de presse. "Ça fait bizarre de l'avoir contre nous. C'est une légende vivante du foot français, le meilleur buteur. Il a beaucoup apporté à l'équipe de France, on a beaucoup de respect pour ce qu'il a fait. Mais on n'y pense pas trop, on va être concentrés sur le terrain et le jeu", a déclaré l'avant-centre.





"Il donne ses conseils assez précis et importants aux Belges. C'est sûr que j'aurais préféré qu'il soit avec nous et nous donne ses conseils, à moi et aux autres attaquants, mais il ne faut pas être jaloux, ça ne me choque pas du tout, c'est normal dans sa carrière", a-t-il ajouté.