Coupe du monde 2018 : la séance de rattrapage du 9 juillet

Quelques heures après leur arrivée à Saint-Pétersbourg et avant leur dernier entrainement à huit clos, synonyme de mise en place tactique, Didier Deschamps et Hugo Lloris ont participé à la traditionnelle conférence de presse d'avant-match.





Très détendu, le capitaine et gardien de l'équipe de France a longuement encensé les Belges. "L'équipe belge est la plus complète de cette Coupe du monde, a ainsi lancé le gardien de but. Elle sait défendre, attaquer, elle est forte dans les airs et au sol. Ils savent tout faire, y compris en contre-attaques, avec des joueurs tranchants et rapides. C'est déjà une grande équipe, avec une génération fantastique. On doit sortir un grand match." Le sélectionneur Didier Deschamps a lui aussi reconnu que nos adversaires seraient coriaces. "La Belgique est toujours portée vers l'avant et, quand elle a le ballon, elle est très performante dans la transition défense-attaque rapide.", a affirmé le sélectionneur.