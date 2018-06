Coupe du monde 2018 : la sécurité est au cœur du dispositif

Cette 21ème édition de la Coupe du monde de football est la plus chère de l'histoire. Selon les autorités russes, 450 millions d'euros auraient été investis dans la sécurité. En effet, il s'agit avant tout de rassurer les millions de visiteurs attendus pour l’événement, mais aussi éviter les scènes de violence comme celles survenues à Marseille durant l'Euro 2016.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/06/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 juin 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.