Coupe du Monde 2018 : Kane devant le classement des buteurs devant Cristiano Ronaldo

Qui succédera à James Rodriguez, Diego Forlan, Davor Suker et Just Fontaine au rang de meilleur buteur de la Coupe du monde ? S'il couronne assurément un buteur de qualité, le classement des marqueurs de la Coupe du monde ne célèbre pas forcément le Soulier d'or. La preuve avec les malheurs rencontrés par un Lionel Messi ou un Cristiano Ronaldo lors de leurs précédentes apparitions en Coupe du monde, où ils ont dû se contenter, avant le Mondial russe, de 4 et 3 buts.





Lors de ce Mondial 2018, CR7 a déjà remis les pendules à l'heure, avec son triplé en match inaugural contre l'Espagne, suivi de son but contre le Maroc. Une performance à laquelle Harry Kane a répondu en inscrivant, lui aussi, trois buts face au Panama, lui permettant de prendre la tête du classement des buteurs.