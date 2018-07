Coupe du monde 2018 : le frisson d'une finale

Après leur victoire face aux Diables Rouges, mardi 10 juillet, les Bleus sont la première équipe à avoir obtenu son billet pour la finale de la Coupe du monde. Le pays tout entier plane sur un petit nuage et croit que la deuxième étoile n'est plus très loin. Dans quel état d'esprit se trouvent nos joueurs après leur qualification ? Et comment devront-ils se préparer physiquement et psychologiquement ? Réponses sur le plateau avec notre consultant et champion du monde 1998, Youri Djorkaeff.



