Coupe du monde 2018 : le Pérou sans Guerrero ni Pizarro

Adversaire de la France dans le groupe C du Mondial 2018 en compagnie du Danemark et de l'Australie, le Pérou a révélé jeudi une nouvelle liste de 24 joueurs, dans laquelle ne figure pas le buteur vedette Paolo Guerrero, suspendu pour dopage. La sanction de ce dernier a en effet été confirmée et même alourdie par le tribunal arbitral du sport (TAS), avec une peine passant de 6 à 14 mois de suspension, soit jusqu'en janvier 2019. Guerrero a été testé positif à un métabolite de cocaïne, substance inscrite sur la liste des interdictions de l'Agence mondiale anti-dopage (AMA) à la suite d'un contrôle effectué après le match de qualifications contre l'Argentine, le 5 octobre 2017.





Le sélectionneur Ricardo Gareca, en place depuis 2015, s'appuie sur un groupe essentiellement composé de joueurs ayant grandement participé à la qualification acquise en novembre lors des barrages face à la Nouvelle-Zélande et jouant sur le continent sud-américain et au Mexique. Outre l'absence de Guerrero, le boss du Pérou a aussi décidé de se passer des services de l'illustre vétéran Claudio Pizarro, 39 ans, attaquant du FC Cologne et ancien du Bayern Munich. L'ancien joueur du PSV Eindhoven, Jefferson Farfan, aujourd'hui au Lokomotiv Moscou, fait lui bien partie de l'aventure.