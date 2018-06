Le Pérou vainqueur de la Coupe du monde de football ... des prisonniers

A l'instar des véritables équipes sélectionnées par la Fifa, les hymnes nationaux ont été joués par des musiciens, les matchs ont été arbitrés par de véritables arbitres et on a même écopé de cartons jaunes. Et, à la fin, après une séance décisive de tirs aux buts, les "Péruviens" de Lurigancho ont battu 4 à 2 les "Russes" de la prison de Chimbote, un port du nord du pays.

Les champions ont reçu une coupe, plus grande encore que celle décernée par la Fifa, des médailles d'or et des tenues sportives en récompense.





"Je me sens libre pour un moment, je sais que je sortirai très bientôt. Ce titre, je le dédie à ma famille, le sacrifice a valu la peine", a confié à l'AFP Thomas Manuel Aguirre, condamné pour vol aggravé mais champion de ce "Mondial" peu banal.