Coupe du monde 2018 : les Belges se voient déjà en finale

Depuis le jeudi 28 juin, les Belges sont aux anges. Après la victoire des Diables Rouges contre l'Angleterre, l'euphorie a gagné leurs supporters. Ils ont fêté avec ferveur le but Januzaj. Et à peine le match terminé que beaucoup s'imaginent déjà en finale et pourquoi pas champion du monde. Mais ne sautons pas les étapes car avant d'accéder à cette convoitée finale, la Belgique devra affronter le Japon le lundi 2 juillet.



