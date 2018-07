Coupe du monde 2018 : les Bleus déterminés pour la finale

Les Bleus auront la chance de disputer la finale de la Coupe du monde le 15 juillet 2018 à Moscou. Nos joueurs qui vivent désormais sous les yeux de très nombreuses presses étrangères, veulent plus que jamais décrocher une deuxième étoile pour notre pays. Alors, comment les hommes de Didier Deschamps préparent-ils le match de leur vie ?



