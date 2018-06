Coupe du monde 2018 : les Bleus récupèrent après leur premier match

La victoire en poche, les Bleus ont quitté Kazan pour regagner leur camp de base près de Moscou le 16 juin 2018. Le mot d'ordre a été "récupération" pour se remettre de la fatigue du match. Ce 17 juin, ils ont commencé à analyser la rencontre et à tirer les premiers enseignements. Pour l'équipe de France de football, peu importe la manière, seule la victoire compte. Plus de détails avec Yann Hovine.



