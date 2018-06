Coupe du monde 2018 : les Bleus s'entraînent ce mercredi 13 juin à Istra

La cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde 2018 aura lieu le 14 juin. Elle sera suivie du match Russie-Arabie saoudite. Les Bleus entameront leur premier match le 16 juin face à l'Australie. Mais en attendant ce jour, ils continuent de s'entraîner sur un terrain situé près de leur camp de base d'Istra. Comment se portent les joueurs ? Comment va la cheville de Kylian Mbappé ? Yann Hovine, journaliste présentateur au service des sports de TF1, nous en dit plus en direct d'Istra, en Russie.



