Coupe du monde 2018 : les Bleus sont arrivés à Kazan

L'équipe de France a quitté dans l'après-midi de ce jeudi 14 juin son camp de base pour rejoindre la ville de Kazan, située à 800 kilomètres à l'Est de Moscou. C'est dans cette capitale de la république du Tatarstan que les Bleus disputeront leur premier match contre l'Australie samedi 16 juin. D'un stade à l'autre, ils vont devoir faire beaucoup de kilomètres en avion dans cette compétition qui est organisée dans le plus grand pays du monde.



