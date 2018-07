Coupe du monde 2018 : les Bleus sont prêts pour leur prochain match

Les Bleus sont arrivés à leur nouvel hôtel à Nijni Novgorod, la quatrième ville qu'ils vont découvrir depuis le début de la Coupe du monde 2018. En forme, ils sont prêts pour le match des quarts de finale contre l'Uruguay, prévu le 6 juillet 2018. À la descente du bus, les joueurs très concentrés ont été applaudis par des centaines de supporters, notamment des Russes. Ils vont rester dans leur hôtel avant de s’entraîner dans le stade où le match se déroulera. Plus de détails avec Yann Hovine, notre envoyé spécial.



