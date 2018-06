Coupe du monde 2018 : les Marseillais derrière les Bleus

A Marseille, les supporters des Bleus profitent de la plage pour évacuer le stress avant le match contre le Pérou. Certains sont déjà prêts et équipés pour être à fond derrière leur équipe. En effet, ils y croient dur comme fer. Cependant, d'autres ont une analyse sportive plus poussée et espèrent que les Bleus seront plus convaincants que lors du match contre l'Australie. Après la baignade, tout est prévu pour profiter de la vue sur la mer et surtout pour fêter la victoire.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 21/06/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 21 juin 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.