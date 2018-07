Coupe du monde 2018 : les Marseillais fiers des Bleus

L'Equipe de France est championne du monde de football, pour la deuxième fois en 20 ans. À Marseille, les supporters ont fait la fête toute la nuit du 15 juillet 2018. Au lendemain de la victoire, le calme semble revenir sur les lieux à cause de la pluie. Les Marseillais attendent avec impatiente le retour des joueurs de l'Equipe de France dans le pays.



