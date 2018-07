Coupe du monde 2018 : les paris sportifs en plein boom

Dans le pays, le nombre de parieurs a explosé à l'occasion de la Coupe du monde 2018. Selon la Française des jeux, 7% des Français se sont prêtés au jeu. Près de 18 millions d'euros ont été pariés lors du match France-Belgique en demi-finale de la Coupe du monde 2018. Si certains n'ont pas eu de chance, d'autres ont gagné près de 200 euros. Et dans les bars, les codes des paris sont affichés, avec les pronostics personnels du gérant de l'établissement.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 12/07/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 12 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.