Coupe du monde 2018 : les résultats des matchs du 15 juin

L'Uruguay a remporté le match l'opposant à l'Egypte pour ce 15 juin. En effet, l'équipe uruguayenne s'est imposée avec un but à zéro contre les Pharaons. Quant au match entre le Maroc et l'Iran, les Marocains ont vécu un vrai cauchemar. Un de leur joueur a effectivement marqué un but contre son camp à la 95ème minute de jeu. Une maladresse qui donne aux Iraniens la clé d'une première victoire pour ce Mondial 2018.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20h du 15/06/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20h du 15 juin 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.