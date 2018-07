Coupe du monde 2018 : les Russes ont explosé de joie après leur qualification en quarts de finale

Le dimanche 1er juillet est une journée à marquer d'une pierre blanche pour les Russes. Pour la première fois, leur équipe est qualifiée pour les quarts de finale d'une Coupe du monde de football. Après une séance de tirs au but serrés, la Russie sort victorieuse grâce au bel arrêt de son gardien. En quelques heures, les rues de Moscou ont été envahies par des supporters en liesse, chantant, dansant et s'embrassant à tout va. Jamais une telle atmosphère n'a été vue ici. Prochaine étape, battre la Croatie.



