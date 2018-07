Coupe du monde 2018 : les supporters des Bleus à Saint-Pétersbourg

Depuis l'élimination de la Russie à la Coupe du monde 2018, plusieurs Saint-Pétersbourgeois ont décidé de soutenir la France. En effet, les supporters français les amusent beaucoup. Pour la demi-finale, ils comptent sur leur mascotte. Jour et nuit, les supporters français révisent leur classique et inventent même de nouveaux chants pour leur idole.



