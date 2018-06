Coupe du monde 2018 : les supporters sénégalais créent de l'ambiance partout en Russie

Les supporters sénégalais attendent avec impatience le match de ce 28 juin 2018 opposant leur pays à la Colombie. Ils sont peu nombreux à venir en Russie. Mais leur présence est tout de suite palpable grâce à leur ferveur infatigable. L'ambiance est au rendez-vous sur leur passage dans les villes russes. Ils organisent même des concerts improvisés dans des lieux publics. Lucas Zajdela, journaliste TF1, nous en dit plus.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 28/06/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 28 juin 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.