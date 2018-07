Coupe du monde 2018 : les Uruguayens sont confiants pour le match de leur équipe

Le match France-Uruguay aura lieu ce 6 juillet 2018, à 16 heures. De ce fait, l'équipe d'Uruguay peut compter sur le soutien de ses supporters. En effet, les trois millions et demi d'Uruguayens sont tous derrière elle pour ce quart de finale. A Montevideo, l'ambiance est déjà au rendez-vous. Et si le buteur Edinson Cavani pourrait ne pas participer à ce match, les supporters pourront compter sur le reste de l'équipe.



