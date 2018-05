Ces Bleus-là sont (très) jeunes mais doit-on s'inquiéter de leur manque d'expérience ?

S'il faut se réjouir de ce renouvellement, et donc de l'émergence de nouveaux talents français, ce rajeunissement interroge. Dans son rapport mensuel, après les éliminatoires du Mondial russe, l'Observatoire du football indiquait que la France était le sixième groupe le plus jeune des 32 nations qualifiées, avec une moyenne d'âge de 26 ans et 4 mois. Au soir de l'annonce de la liste des 23 Bleus, la sélection tricolore se hisse au niveau d'alors de l'Allemagne (25,7 ans) et de l'Angleterre (25,9 ans).





Avec à peine 24 sélections par tête, les Bleus feront donc partie des sélections les plus moins expérimentées en Russie. Seuls neuf joueurs ont participé au dernier Euro en France, et six au Mondial brésilien en 2014. "Aujourd'hui on est loin, quand on regarde le nombre de sélections des joueurs que j’ai pris par rapport à d'autres nations comme l'Espagne, comme le Brésil, comme l'Allemagne. Ils ont un compteur de sélections qui est beaucoup plus important", reconnaît le sélectionneur tricolore. "Mais cela ne nous empêchera pas d’avoir de l'ambition et d'être le plus performant possible dès cette Coupe du monde."