"Live It Up" : le grand retour à la chanson de Will Smith pour l'hymne officiel de la Coupe du monde 2018

13 ans après son dernier album intitulé "Lost and Found", Will Smith est de retour au micro et pas pour n'importe quelle occasion. L'artiste aux multiples casquettes, à la fois acteur et rappeur, entonne en compagnie du chanteur d'origine porto-ricaine et dominicaine Nicky Jam et de l'interprète israélienne Era Istrefi le remuant "Live It Up", le tout orchestré par le célèbre producteur Diplo, membre du groupe "Major Lazer".