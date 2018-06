Lions, aigles, éléphants... Pourquoi les équipes africaines portent-elles des noms d'animaux ?

Aigles, lions, éléphants et animaux en tout genre. À l'inverse de leurs homologues occidentaux ou sud-américains, qui optent le plus souvent pour un surnom en fonction des couleurs nationales (les Bleus pour la France, la Roja pour l'Espagne ou l'Albiceleste pour l'Argentine) et/ou de la traduction des mots "équipe" ou "sélection" dans la langue nationale (la Seleção pour le Brésil ou la Nationalmannschaft pour l'Allemagne), la majorité des sélections africaines sont, elles, affublées de noms d'animaux. Gages de puissance, de malice et parfois drôles, ils participent au folklore autour de ces nations.