Coupe du monde 2018 : la séance de rattrapage du vendredi 15 juin

Quelle régalade ! Ce vendredi 15 juin, six nouvelles équipes ont fait leur entrée dans la compétition. À Sotchi, dans un match des plus attendus, digne d'une finale, Portugais et Espagnols ont fait le show dans un match fou marqué par un triplé de Cristiano Ronaldo. Plus tôt dans l'après-midi, l'Iran a créé la surprise en battant le Maroc à la dernière seconde, sa deuxième victoire dans un Mondial après 1998. On rembobine le film de la journée.