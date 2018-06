Managers, renforcez votre "team building" au travail grâce à la Coupe du monde

Concrètement, comment les managers peuvent-ils s'y prendre pour renforcer la cohésion au sein des équipes, autrement appelée team building ? Voici quelques exemples soufflés par Olivier Toussaint :





• L'organisation de concours de pronostics. En faisant appel aux services de start up comme Mon Petit Gazon qui lance son concours Mon Petit Prono (voir plus bas), vous pouvez oublier les feuilles et les crayons pour tracer vos grilles à la main. Chaque salarié peut rentrer lui-même ses pronostics sur une plateforme créée pour votre entreprise. Le classement et les résultats actualisés en temps réel est également accessible à chacun. Celui dont les pronostics se rapprochent le plus du résultat final, gagne le plus de points. Libre au manager de prévoir des lots et/ou des gages. Pourquoi pas, parmi tant d'autres exemples, offrir un jour de congé au vainqueur et charger le perdant d'offrir l'apéritif.





• Retransmettre les matchs au bureau. Pour que la liesse (ou la déception) des supporters ne dérange pas tout le monde, évitez d'installer des télévisions au milieu d'un open space. Placez-les plutôt dans des salles de pause. Une salle de conférence peut aussi être dédiée aux retransmissions des matchs sur grand écran avec un vidéo-projecteur.

• Privatiser des bars. Que se soit pour le plaisir de visionner les matches entre collègues, une bière à la main, ou parce qu'il n'y a pas d'endroit approprié dans votre entreprise pour installer un écran.





• Mettre en place des équipes de supporters. Cela peut aller de pair avec l'achat de maillots et, encore une fois, des récompenses ou des gages pour ceux qui ont supporté la bonne ou la mauvaise équipe.





La thématique semble tellement porteuse que des sociétés spécialisées dans l'organisation d’événements d'entreprise, à l'instar de Capdel.fr ou Conventionsetseminaires.fr, proposent même des séminaires "spécial Coupe du monde". Au programme : construction de baby-foot, tournoi par équipes, tir au but, baby-foot humain ou encore jeux vidéo de football.