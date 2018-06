Coupe du monde 2018 : Mohamed Salah annonce qu’il pourra jouer contre l’Uruguay et tacle Sergio Ramos à la gorge

Dans le quotidien madrilène Marca, il a ainsi été invité à réagir aux dernières déclarations de Sergio Ramos, le défenseur espagnol qui lui avait attrapé le bras et l’avait fait tomber en finale, provoquant ladite blessure. "Purée, ils ont tellement parlé du sujet Salah... Je ne voulais pas parler, parce que tout est amplifié. En regardant bien les images, il m'attrape d'abord le bras et moi je tombe après, d'ailleurs il se blesse l'autre bras, mais les gens disent que je fais une prise de judo. (...) J'ai discuté avec Salah par messages et il était plutôt bien. S'il s'était fait faire des infiltrations, il aurait pu jouer la deuxième période, moi je l'ai déjà fait, ce n'était pas si terrible que ça", avait osé le capitaine du Real Madrid et de la Roja en conférence de presse.