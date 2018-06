VIDÉO - Le meilleur du pire des chansons non officielles de la Coupe du monde

On n'a pas les mots. Parce que le simple titre de la chanson de Cyril Hanouna donne le ton. Dans "On va la pécho", l'animateur de "Touche pas à mon poste" ne fait pas tourner les serviettes mais les chapkas. Il moque les Italiens privés de Mondial, use de ses expressions favorites - darka et rassrah - et énumère les noms des joueurs de l'équipe de France au rythme du chant russe "Kalinka". Comme on est sympa, on vous propose de découvrir la version live.