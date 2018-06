Coupe du monde 2018 : des braqueurs ont volé pour 300.000 euros de vignettes Panini

Comme à chaque fois avant une Coupe du monde, les vignettes Panini font un retour en force chez les fans de ballon rond. Si vous avez des copains ou des copines accros au football, vous avez dû assister ces derniers temps à des conversations un peu surréaliste comme "Oh non, j’ai Griezmann en double ! Tu peux me l'échanger contre Sergio Ramos ou Lionel Messi ?". Alors oui, la Paninimania est réelle mais elle a passé un cap qui dépasse l'entendement mercredi en Argentine.