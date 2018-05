Coupe du monde 2018 : pas de retransmission des matchs sur écran géant sur la voie publique

Les retransmissions sur grand écran des matchs du prochain Mondial de football en Russie seront interdites sur la voie publique, en raison de la menace terroriste, a indiqué mardi le ministère de l'Intérieur. "Je vous demande d'appeler l'attention des élus sur le fait que les zones +grands écrans+ ne pourront en aucun cas être organisées sur l'espace public ouvert", a indiqué le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb aux préfets et aux patrons de la police et de la gendarmerie nationales, dans un télégramme adressé mardi et que l'AFP a pu consulter.