La séance du rattrapage du 24 juin

Paul Pogba. On a l'impression de le connaître par coeur et pourtant. Le milieu français se faisait rare en conférence de presse... jusqu'à ce dimanche. A Istra, c'est un Pogba tout sourire qui a répondu aux journalistes à l'occasion de la conférence de presse quotidienne. Un authentique one-man show qui tombe à pic et qui prouve, après ses deux prestations exemplaires face à l'Australie et au Pérou, que le Pogba nouveau est arrivé et qu'il est vraiment bien dans ses baskets au sein de cette équipe de France. Et prêt à endosser le rôle dont on rêve pour lui ?

