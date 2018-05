Coupe du monde 2018 : comment la Russie se protège contre d'éventuelles attaques de drone

Pour ce faire, la Russie a aussi mis en place plusieurs dizaines de zones d'exclusion aérienne, qui couvrent non seulement les stades et les 11 villes hôtes, mais également les terrains d'entraînement et les hôtels où logeront les 32 sélections participant à la compétition. En tout, l’état-major de l’armée russe a identifié 41 lieux autour desquels tous les types de vols seront interdits pendant le Mondial, sur des zones allant de 500 mètres à 10 kilomètres carrés.