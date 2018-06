Coupe du Monde 2018 : pourquoi les Bleus ne doivent-ils pas rater leur premier match ?

Le premier match de la Coupe du monde permet de consolider l'esprit d'équipe. En 1998, l'Équipe de France de Football avait parfaitement lancé sa compétition avec une victoire trois-zéro. Par contre, en 2002, les Bleus se sont faits surprendre par le Sénégal. Ils ont donc dû quitter la compétition douze jours plus tard, sans avoir marqué le moindre but.



