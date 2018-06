Pourquoi les cages de foot mesurent 7,32m de largeur et 2,44m de haut ?

Pourquoi diable les dimensions d’une cage de football sont-elles aussi biscornues ? D’une largeur de 7,32m et d’une hauteur de 2,44 m, ces dimensions n’ont d’ailleurs jamais varié depuis l’invention du football durant la seconde moitié du XIXe siècle.

Mais qui a donc pu avoir eu cette idée loufoque ? Pourquoi ne pas choisir des dimensions plus simples à mémoriser ? Pourquoi ne pas, au moins, les arrondir à 2,40m et 7,30m ? Eh bien, la réponse est assez simple et s’explique par l’originalité des Anglais et leur système de mesure bien à eux.





En effet, de l’autre côté de la Manche, le système métrique a mis beaucoup de temps à s’imposer. A la place de nos mètres, kilomètres et autres centimètres, les Anglais ont longtemps privilégié (et dans certains domaines privilégient encore) des unités de mesures plus baroques comme le pied, le yard ou encore le mile.