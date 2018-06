Coupe du monde 2018 : jusqu’où la France va-t-elle aller ? Et qui va gagner ?

Alors que la Coupe du monde ouvre ses portes ce jeudi en Russie avec le match d’ouverture entre la Russie et l’Arabie Saoudite, de nombreux amateurs de football se prêtent au jeu des pronostics, mais pas que. Différentes banques et organismes financiers ont également tenté de débusquer le futur champion du monde à travers des simulations plus précises les unes que les autres. Ainsi, la banque Goldman Sachs a prédit une victoire finale du Brésil, face au bourreau allemand de 2014.





La France aurait quant à elle plus de chances de gagner le Mondial que l’Allemagne, avec 11,3% de chances contre 10,7% pour les Germaniques. Elle butera cependant sur le futur champion du monde brésilien, après avoir balayé l’Espagne en quart de finale. Le Portugal s’arrêtera aussi, selon Goldman Sachs, en demi-finale du tournoi, après s’être débarrassé de l’Argentine de Lionel Messi. L’organisme financier assure néanmoins que ses prévisions "restent hautement incertaines", ayant notamment prédit une victoire brésilienne en 2014.