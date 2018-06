Coupe du monde 2018 : quelles chances la France a-t-elle de gagner ?

Pour UBS, le scénario est quelque peu différent. Les analystes de l’organisme ont simulé 10.000 fois le Mondial et le grand gagnant se nommerait très souvent l’Allemagne. La Mannschaft aurait 24% de chances de remporter la Coupe du monde, et 36,7% de voir la finale. Derrière, le Brésil aurait 19,8% de chances d’être champion du monde, suivi de l’Espagne (16,1%), de l’Angleterre (8,5%) et de la France (7,3%). Selon ce même modèle d’UBS, les Bleus auraient 35,1% de chances d’être dans le dernier carré. De bonne augure pour le Mondial de la bande de Didier Deschamps.