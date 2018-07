Quatre questions autour d’Uruguay-France

Non. L’annonce de la désignation de l’Argentin Nestor Pitana a pourtant fait jaser en France. D’abord parce que cet arbitre expérimenté est à la fois issu d’un pays que les Bleus viennent d’éliminer, et qui fait partie de la même Confédération (CONMEBOL, Amérique du Sud) que l’Uruguay. Mais sur ce point, les connaisseurs argueront que les Argentins ne portent pas vraiment les Uruguayens dans leur cœur. En revanche, on peut se poser la question de savoir si Monsieur Pitana réussit aux Bleus ? Dans cette Coupe du monde 2018, l'Argentin n'a pas arbitré la France mais il a déjà officié sur trois rencontres : le match d'ouverture Russie-Arabie saoudite (5-0), l’ultime rencontre de groupe Mexique-Suède (0-3) et le 8e de finale entre la Croatie et le Danemark (1-1, 4-3 t.a.b.). Néanmoins, les Bleus ont pratiqué le bonhomme, et pour cause : il les a déjà arbitrés en Coupe du monde, c’était en quart de finale (déjà) il y a quatre ans… et la France avait perdu (0-1) contre l’Allemagne.

