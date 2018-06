Coupe du monde 2018 : que la fête commence !

Ca y est, le coup d'envoi de la Coupe du monde a été donné. Des milliers de supporters venus du monde entier ont occupé le stade Loujniki pour assister au premier match du Mondial, Russie-Arabie saoudite. Une pelouse du stade arborant un revêtement avec des hexagones, Robbie Williams, la soprano russe Aida Garifullina...ont marqué la cérémonie d'ouverture brève et minimaliste.



