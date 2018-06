Coupe du monde 2018 : quid du programme des Bleus avant sa rencontre avec l'équipe péruvienne ?

Le stade d'Ekaterinbourg accueillera ce 21 juin le deuxième match de l'équipe de France face au Pérou. Les Bleus ont donc fait le déplacement pour rejoindre cette ville russe. Leur premier entraînement au stade d'Ekaterinbourg est prévu pour cette journée du 20 juin. De leurs côtés, les supporters de l'équipe de France sont prêts pour la soutenir. Ani Basar, journaliste TF1 en direct d'Ekateribourg, en Russie, nous en dit plus.



