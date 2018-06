Coupe du monde 2018 : le meilleur XI qui... ne la jouera pas

En France, on n’a pas de pétrole mais on a des défenseurs centraux performants. A tel point que Didier Deschamps peut se payer le luxe de ne pas sélectionner Clément Lenglet (22 ans), véritable tour de contrôle au FC Séville et que les plus grands clubs d'Europe s'arrachent, et Aymeric Laporte (24 ans), le nouveau chouchou de Guardiola à Manchester City. Mais leur heure viendra car ils ne manquent pas de talent…