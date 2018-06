REVIVEZ - Coupe du monde : Messi et l'Argentine accrochés par l'Islande (1-1)

à lire et à regarder sur

MONDIAL – L'Argentine et son génial attaquant n'ont pu faire mieux qu'un match nul, samedi 16 juin à Moscou face à l'Islande (1-1). La Pulga a notamment manqué un penalty et les Islandais, solidaires et courageux, récupèrent un match nul inespéré dans ce groupe D.