REVIVEZ - Coupe du monde 2018 : la Croatie s'impose tranquillement face au Nigeria (2-0)

La Croatie a réussi ses débuts dans le Mondial russe. Opposés à un Nigeria, impuissant et maladroit dans le jeu, les hommes de Zlatko Dalic n'ont eu aucun mal à se défaire de l'équipe de Gernot Rohr (2-0), samedi 16 juin à l'Arena Baltika de Kaliningrad. Un premier but contre son camp d'Oghenekaro Etebo (32e), le deuxième de la compétition après celui du Marocain Aziz Bouhaddouz contre l'Iran, et un penalty de Luka Modric (72e) ont suffi au bonheur des Croates. À la faveur de ce résultat, les Vatreni s'emparent de la tête du groupe D devant l'Argentine, accrochée par l'Islande (1-1). Le Nigeria referme le classement.





Après cette première journée, l'Albiceleste de Lionel Messi se retrouve dans une situation délicate. En effet, les Argentins affronteront Mandzukic et consorts dès jeudi prochain. Et ils n'auront plus le droit à l'erreur, sous peine de voir la sortie se rapprocher.