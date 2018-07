RTT, smartphone sous le bureau ou négo avec le chef : voici comment vous comptez suivre France-Uruguay au travail

Parmi les "bloqués" au bureau, certains se promettent de ruser comme des sioux. Esther travaille dans la restauration. Et se souvient des précédents matches. "On demandait aux voisins, restaurants et terrasses, de mettre très fort le son sur leurs télés. Comme ça, on entendait les buts, et on pouvait vite fait aller les regarder." Marine, dans une boutique Orange, a pour sa part une télé en fond d’écran tout le temps. Mais sans le son. "On espère très fort que demain, pendant le match, il n’y aura personne dans la boutique, on pourra mettre le son", rigole-t-elle.





Et il y a les salariés de bureau. Ceux-là promettent de regarder le match sur le portable ou l’ordinateur, en douce. Plus facile, cependant, si l’on est en bureau fermé... Question ambiance, par contre, on repassera. Car en principe, l’ordinateur du salarié doit être utilisé à des fins professionnelles, et il reste sous la subordination de son employeur, et donc tenu de se conformer à ses directives. Cependant, la jurisprudence considère que seul l’abus du salarié peut justifier une sanction, type blâme, avertissement, voire licenciement... La question est donc : regarder son écran un match en douce constitue-t-il un abus ?





Plus sûr, sans doute, de miser sur la bonne compréhension de son, ou sa, chef, peut-être lui-même (elle-même) attaqué(e) du ballon rond. Comme celui-ci, qui témoigne sur Twitter :