Coupe du monde 2018 : la séance de rattrapage du premier jour de compétition

L'"exter" sublime de Denis Cheryshev : à l’entrée de la surface de réparation, le joueur de Villarreal soulève le ballon d'un extérieur du pied que ne renierait pas Payet (Dimitri, si tu nous regardes). Lui qui n'avait jamais marquer le moindre but pour la "Sbornaya" vient lober le gardien avant que le ballon, caressé avec son pied gauche, atterri parfaitement dans le but. Déjà le plus beau but de la compétition ? POUR VOIR ET REVOIR LE BUT, C'EST PAR LÀ